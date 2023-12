TJ mantém, mas diminui indenização a aluno obrigado a usar camisa com a palavra ‘empréstimo’ em Americana

O TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) manteve a decisão da 3ª Vara de Americana que condenou, em agosto deste ano, o Estado a pagar indenização por danos morais a um aluno de oito anos da Escola Estadual Maestro Germano Benencase, no Jardim Alvorada, que foi obrigado a usar uma camiseta com a palavra “empréstimo” por não ter uniforme escolar.

Porém, o valor da reparação foi reduzido de R$ 10 mil para R$ 6 mil. O acórdão, assinado pelo relator Eduardo Prataviera e com participação dos desembargadores Maria Laura Tavares e Nogueira Diefenthäler, foi publicado no dia 29 de novembro.

Caso ocorreu na Escola Estadual Maestro Germano Benencase, no Jardim Alvorada, em Americana – Foto: Reprodução

O caso aconteceu em fevereiro de 2020. O menino não tinha uniforme escolar porque a mãe estava aguardando receber o benefício do programa Bolsa Família para fazer a compra.

Com isso, a direção da escola obrigou o aluno a vestir, por quatro dias, uma camiseta da unidade com a palavra “empréstimo” escrita nas costas.

A mãe do menino ficou sabendo sobre o ocorrido por meio de uma sobrinha.

Segundo a sobrinha, ao tentar esclarecer a situação, a diretora contou que o objetivo dela ao escrever a palavra empréstimo seria fazer as crianças passarem vergonha porque os alunos têm “celular de última geração”, mas as mães não compravam “um uniforme de R$ 30″.

Dias depois do caso ganhar repercussão nacional, a diretora deixou a escola, mas a família optou por processar o Estado por danos morais, já que, de acordo com a mãe, o filho relatou que era alvo de piadas dos demais alunos de sua sala.

Por sua vez, o Estado alegou que não houve grave abalo psicológico ao menino e que a família buscava “obter proveito econômico.”

Em agosto deste ano, o juiz Márcio Roberto Alexandre, da 3ª Vara de Americana, condenou o Estado a pagar R$ 10 mil em indenização.

O Estado recorreu e o TJ manteve a condenação sob a alegação de que houve discriminação. Porém, o valor da indenização foi reduzido para R$ 6 mil.

“A quantia é suficiente para reparar o dano moral sofrido pela parte autora, sem se mostrar irrisório ou exorbitante”, escreveu o relator.

Ao LIBERAL, o Estado informou que ainda não foi intimado da decisão do TJ, que cabe recurso.