Após discussão em posto, homem teria entrado em seu carro e dado ré com a intenção de atropelar outros dois; caso aconteceu em 2022

Fiesta que foi utilizado no atropelamento - Foto: Paula Nacasaki / O Liberal

O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) anulou um júri e concedeu habeas corpus a um homem de 36 anos acusado de tentar matar atropelados outros dois homens, de 49 e 29 anos, em um posto de combustíveis na Avenida Nossa Senhora de Fátima, em Americana.

O caso aconteceu na madrugada de 30 de março de 2022. De acordo com o boletim de ocorrência, houve uma discussão por motivo fútil no posto e após troca de agressões, um dos homens entrou em seu carro, um Ford Fiesta, e deu ré com a intenção de acertar os outros dois envolvidos.

Um foi atingido e encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi com fratura no crânio, enquanto o outro conseguiu se desvencilhar.

O responsável pelo atropelamento foi preso em flagrante após tentar fugir pela Avenida Antônio Pinto Duarte, sentido Centro.

O MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) entrou com ação, em agosto de 2022, inicialmente pedindo para que o réu respondesse por tentativa de homicídio duplamente qualificado apenas da vítima atingida.

Posteriormente, o ministério fez um aditamento pedindo a inclusão da segunda vítima, o que foi aceito.

Entretanto, em sessão do júri de 17 de maio de 2023, o réu teve o seu processo desmembrado em dois, devido à pronúncia do juiz da Vara do Júri, Wendell Lopes Barbosa de Souza.

CONDENAÇÃO

O julgamento seguiu e o homem foi condenado a sete anos, um mês e 10 dias de reclusão pelo crime cometido contra a vítima atingida – já o outro crime aguardaria novo júri.

A defesa entrou com recurso pedindo a anulação do júri e argumentou que o homem não poderia ser julgado duas vezes por um mesmo crime, já que poderia haver inconsistências entre as decisões.

“Ele ser julgado em tribunais do júri distintos pelo mesmo fato prejudica a defesa, levando em consideração a tese do concurso formal [quando crimes são julgados em conjunto, o que pode mudar o tempo de condenação]”, pontuou o advogado de defesa, Guilherme Vidotto.

“Isso pode dar margem para inconsistências. Vamos supor que ele é condenado em um processo e inocentado no outro. Como em um mesmo fato ele pode ser julgado culpado e inocente?”, completou.

DEFESA

A relatora Gilda Alves Barbosa Diodatti acatou o pedido da defesa e determinou que, após o julgamento de todos os recursos, os processos sejam reunidos em uma única sessão do júri.

Além disso, o habeas corpus foi concedido porque o homem estava preso preventivamente há mais de um ano.

O caso agora aguarda o resultado dos recursos quanto à inclusão da segunda tentativa de homicídio, relativa à vítima que não foi atingida.