TCC inspirado em Harry Potter tem objetivo de reduzir violência nas escolas

O universo de Harry Potter não se restringe apenas aos livros e filmes. Para além das obras da escritora britânica J. K. Rowling, que foram adaptadas para as telonas, há a abertura para um olhar voltado à educação. É o que acredita o novaodessense Luke Christophernello, de 30 anos, que se formou em psicologia neste ano e se inspirou nesse ecossistema para a produção de seu TCC (Trabalho de Conclusão de Curso).

Para finalizar sua graduação no Unisal (Centro Universitário Salesiano de São Paulo) de Americana, Luke apresentou um projeto que visa combater a estigmatização e, por consequência, a violência nas escolas. O ponto de partida para desenvolver o trabalho foi sua casa favorita da saga, a Sonserina.

Na trama, os alunos de magia da escola de Hogwarts são divididos em casas, que variam de acordo com a personalidade e habilidade de cada um. Assim como Sonserina, fazem parte do universo as casas Grifinória (casa de Harry Potter), Corvinal e Lufa-Lufa.

Sonserina é marcada pelos alunos astutos e ambiciosos. No entanto, tanta ambição pode se tornar um problema. Exemplo disso é o principal vilão da saga, Lord Voldemort, que é de Sonserina. Apesar disso, a ideia do trabalho é mostrar que nem todas as pessoas da casa são más, fazendo um paralelo com as diferenças entre pessoas no dia a dia.

“O grupo da Sonserina pode ter bruxos e bruxas de personalidades com coisas boas e, ao mesmo tempo, coisas ruins. Todos nós temos qualidades e defeitos, então a Sonserina não é a casa dos vilões que todos pensavam”, explicou Luke. Para ele, o lado estrategista dos alunos é um diferencial.

“A Sonserina é uma casa que tem bruxos bem sucedidos em suas vidas. Isso não é porque eles são sangue puro, mas sim porque eles têm capacidades estratégicas de ambição para prever situações de erros em suas movimentações – o que outros alunos não são capazes sozinhos”, completou.

Das telas para a sala de aula

De acordo com o autor, o trabalho consiste em aulas que irão abordar a inclusão social, a fim de evitar gordofobia, preconceito racial, sexual e violência escolar. O trabalho foi escrito em seis meses, contemplando um material de cinco aulas de cerca de 20 slides cada, com duração de duas horas.

O objetivo é que, na prática, o trabalho seja desenvolvido por professores e estagiários de psicologia em escolas da rede pública e privada. “A intenção é mostrar uma outra visão da Sonserina através dessas explicações. Isso poderia mudar as visões deles também em relação às questões de preconceitos diversos existentes na sociedade”, explicou o autor.

“As pessoas não devem ser julgadas pelas suas sexualidades, por sua religião ou o que for. Todos temos algo para contribuir e somos diferentes, ainda que com capacidades únicas, podendo nos ajudar socialmente. Assim, promovendo uma sociedade mais justa e livre de estereótipos tóxicos por falta de aceitação dentro do contexto escolar”, finalizou Luke.

