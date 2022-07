Tarifas de pedágio têm valores ‘congelados’ e Estado discute compensação

As tarifas de pedágio do Estado de São Paulo terão os valores atuais mantidos neste ano. Uma mudança de preços, com variação de reajuste entre 10,72% e 11,73%, estava prevista para a partir desta sexta-feira (1º).

Dessa forma, fica mantido o preço praticado na praça de Sumaré da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), a R$ 9,30 – na RPT (Região do Polo Têxtil) também opera a praça de Nova Odessa da Rodovia Anhanguera (SP-330), igualmente a R$ 9,30, cujo último reajuste ocorreu em 2021. Ambas as vias são administradas pela concessionária CCR AutoBAn.

Segundo anúncio da Secretaria de Estado de Logística e Transportes, “a decisão acontece por causa da atual conjuntura econômica e do custo Brasil, com a alta desenfreada dos preços, em especial, de combustíveis”.

O governador Rodrigo Garcia (PSDB), pré-candidato ao Palácio dos Bandeirantes nas eleições deste ano, adotou o mesmo argumento em mensagem nas redes sociais. “É impensável onerar o bolso dos paulistas”, publicou em sua conta no Twitter.

A secretaria e a Artesp, a agência reguladora dos serviços de transporte do Estado, ainda criarão uma nova política para as rodovias concessionadas “para buscar soluções que, por um lado, não prejudiquem a população e os setores que dependem do transporte pelas rodovias, e, por outro, não inviabilize os contratos assinados com as concessionárias”, traz trecho do comunicado.

Formas de compensação com as concessionárias serão discutidas em uma câmara temática criada após reunião na última segunda-feira (27). O grupo reúne Artesp, Procuradoria Geral do Estado, secretarias de Governo e de Fazenda, ABCR (associação nacional das concessionárias) e representantes do sindicato e da federação das empresas de transportes de carga do Estado.

Rodovias abrangidas pela medida anunciada pelo Governo de SP