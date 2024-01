Tarifa zero no transporte coletivo entra em pauta em Nova Odessa

A gratuidade no transporte público será discutida pela primeira vez na RPT (Região do Polo Têxtil) por meio de uma iniciativa liderada pelo vereador Antônio Alves Teixeira (PSD), o Professor Antônio, de Nova Odessa. O parlamentar está promovendo um abaixo-assinado para tentar implementar a tarifa zero no município, que já é realidade em 72 cidades do País.

Segundo vereador, gratuidade traria diversos benefícios ao município – Foto: Claudeci Junior / Liberal

A proposta de tarifa zero no transporte público, uma reivindicação que teve visibilidade nos protestos de junho de 2013, voltou a ganhar força em 2022. Algumas cidades, como Hortolândia, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré adotaram a gratuidade durante o segundo turno das eleições. No entanto, nenhum dos cinco prefeitos da RPT incluiu a tarifa zero para todos os dias em seus planos de governo.

Em resposta a questionamentos feitos pelo LIBERAL em junho do ano passado, as prefeituras da região não indicaram estudos ou debates sobre a tarifa zero. Contudo, nesta quarta-feira (24), Professor Antônio anunciou a coleta de assinaturas em busca da implementação da gratuidade em Nova Odessa. As assinaturas podem ser feitas presencialmente, com voluntários na cidade, ou de forma digital, através do link.

O vereador destaca que a gratuidade no transporte público pode proporcionar benefícios, incluindo maior acessibilidade para todos os cidadãos. “A tarifa zero torna o transporte público acessível a todas as camadas da população, independentemente da situação financeira. Isso contribui para a inclusão social e facilita o deslocamento de pessoas de baixa renda”, afirma.

Além disso, o vereador ressalta que, ao tornar o transporte público gratuito, mais pessoas podem optar por deixar os veículos em casa, reduzindo o tráfego nas ruas e minimizando as emissões de poluentes, promovendo uma mobilidade mais sustentável. Ele aponta ainda outras vantagens, como estímulo à economia local, melhoria na qualidade de vida, equidade social e redução de congestionamentos.

Prefeitura

Questionada sobre a possibilidade de implementar a tarifa zero em Nova Odessa, a prefeitura afirmou nesta quarta-feira (24) que não há estudos em andamento nesse sentido. Das 72 cidades que já instituíram a medida no País, 23 são do Estado de São Paulo, segundo levantamento do Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), da Fundação Rosa Luxemburgo e de outras organizações e pesquisadores que compõem a chamada Coalizão Triplo Zero.

O município mais próximo da RPT com este benefício é Artur Nogueira, que conta com o transporte gratuito desde 2021. A cidade tem 56 mil habitantes, número próximo ao de Nova Odessa, que possui 61 mil.