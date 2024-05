Tapetes coloridos encantam em celebração de Corpus Christi

Os tradicionais tapetes de serragem que marcam o trajeto da procissão de Corpus Christi encantaram os fiéis que passaram pelas proximidades de paróquias como a São Benedito, no Jardim Colina, em Americana, e São João Batista e São Paulo Apóstolo (Casa de Maria), ambas em Santa Bárbara d’Oeste, na manhã desta quinta-feira (30).

Cristãos celebram o Ministério da Eucaristia no Dia de Corpus Christi – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O Dia de Corpus Christi, no qual os cristãos celebram o Mistério da Eucaristia – Sacramento do Corpo e Sangue de Jesus Cristo, representados de maneira figurada pelo pão e vinho –, foi comemorado pela Igreja Católica nesta quinta-feira. A data rememora a última ceia de Jesus com os apóstolos.

Segundo o padre da Casa de Maria, Agnaldo Moreira da Silva, também conhecido como padre Agnaldo de Jesus e Maria, a confecção dos tapetes para o dia de Corpus Christi remete à acolhida de Jesus em Jerusalém, atribuindo um significado especial à passagem sobre o tapete.

“O ostensório, que armazena o Corpo de Cristo na hóstia, é carregado pelo sacerdote por essas ruas enfeitadas, e os fiéis só podem pisar nesses desenhos após a passagem do padre”, esclarece.

De acordo com o pároco, trata-se de uma representação simbólica de que Jesus caminha por ali, sendo recebido com um belo tapete pelas ruas da cidade. Essa tradição, de origem portuguesa, chegou ao Brasil ainda na época da colonização.

André Roberto Barreto, analista de segurança da informação de 42 anos, afirma que o tapete é uma manifestação dos fiéis, como se fosse um caminho para que Jesus passasse, remetendo à entrada de Jesus em Jerusalém.

“O tapete é confeccionado com pó de serragem, farinha, café, cascas de ovos, areia. Todas as pastorais que participam da igreja são convidadas a fazer esse tapete.”

O padre da mesma igreja, Claudio Cesar de Carvalho, ressalta que o gesto de confeccionar o tapete é uma manifestação de amor, respeito e edificação do sacramento da Eucaristia.

Para o analista contábil e frequentador da paróquia, Andre Aparecido de Souza, 33, o tapete lembra a acolhida que Jesus teve ao entrar em Jerusalém, quando os fiéis cobriam as ruas de ramos e mantos para a passagem dele.

“É um momento muito importante de união da comunidade, em que juntos partilhamos os materiais que conseguimos, os dons artísticos e ajudamos uns aos outros”, comenta André.

De acordo com ele, a beleza e o simbolismo dos tapetes encantam e comovem, mantendo viva uma tradição que atravessa gerações e reforça os laços comunitários e espirituais.