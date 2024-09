Suzano: Gerando e compartilhando valor

A Suzano, reconhecida por seu compromisso com o desenvolvimento social, tem se destacado em Americana por meio de diversas ações que visam melhorar a qualidade de vida da população.

Alinhada aos seus “Compromissos para Renovar a Vida”, a empresa estabeleceu como meta ajudar a tirar 200 mil pessoas da linha de pobreza até 2030, e tem trabalhado para alcançar esse objetivo, especialmente em Americana.

Mimmo, mascote da Suzano, presente na edição de 2023 da Festa de Carioba. O patrocínio ao evento tradicional de Americana é uma das iniciativas da empresa que busca incentivar a cultura local – Foto: Divulgação

Um dos projetos de maior impacto é o “Vem pro Rugby”, lançado em parceria com a CBRu (Confederação Brasileira de Rugby) e o Sesi Americana. Voltado para crianças e adolescentes entre 11 e 14 anos, o projeto visa estimular a prática esportiva e promover valores como disciplina e respeito.

A companhia também tem apoiado a prática da natação em Americana por meio do projeto “Construindo Campeões”. Desde 2023, dezenas de crianças são beneficiadas com

aulas no Centro Cívico.

Também na área esportiva, a Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem, em Americana, é organizada pela companhia para incentivar a prática de atividade física, além de proporcionar momentos de lazer e bem-estar.

Time de voluntários entregou mais de 14 mil itens doados na Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem – Foto: Divulgação

De acordo com Denise Napolitano Alegrette, coordenadora de Qualidade de Vida da Suzano, a corrida não apenas promove a saúde física, mas também apoia causas sociais e ambientais.

Na edição deste ano, que aconteceu em Americana, foram arrecadados mais de 14 mil itens, entre alimentos, produtos de higiene pessoal e limpeza, que foram doados para entidades locais como a Apae de Americana, o Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo e o Fundo Social de Solidariedade, além de água mineral que foi destinada ao Rio Grande do Sul.

CAPACITAÇÃO

A Suzano busca ainda auxiliar jovens a se capacitarem para o mercado de trabalho. Entre essas iniciativas está o programa “Jornada Jovem Consciente”, desenvolvido em parceria com o Instituto Bold.

Direcionado a jovens de 14 a 17 anos, o projeto oferece 100 vagas para estudantes de baixa renda da região de Americana.

Projeto Construindo Campeões, em Americana, conta com apoio da companhia – Foto: Divulgação

Com foco em acelerar o desenvolvimento pessoal e profissional, o projeto visa preparar esses jovens para o mercado de trabalho.

Além disso, a Suzano, em parceria com o Instituto Aliança e a Zurich Foundation, promove o “Rotas e Travessias”, um projeto que oferece cursos de formação profissional para jovens de 17 a 24 anos.

Com atividades 100% online e foco no desenvolvimento de habilidades socioemocionais e noções de tecnologia, o curso busca preparar os participantes para os desafios do mercado de trabalho.

VOLUNTARIADO

A Suzano também se destaca pelo estímulo ao voluntariado através do Programa Voluntariar.

Doação de sangue mobilizou colaboradores – Foto: Divulgação

Segundo Natalia de Souza Soares, analista de voluntariado da empresa, uma das principais iniciativas na região é o “Voluntariar em Ação”, que reforça o protagonismo social e os direcionadores da cultura da Suzano.

“Através de um diagnóstico, nosso público interno desenvolve ações locais, identificando necessidades da comunidade e colocando em prática o trabalho voluntário”, explica Natalia. Em mais de 20 anos de existência, o programa já beneficiou milhares de pessoas, promovendo a educação, sustentabilidade, diversidade, equidade e inclusão.