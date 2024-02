Suspeito de integrar facção criminosa é preso em Americana por tráfico de drogas

Rapaz de 24 anos foi flagrado com mais de 200 porções de entorpecentes na região do assentamento Milton Santos

Um rapaz de 24 anos, que diz ser integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital), foi preso em flagrante nesta sexta-feira (16), na região do assentamento Milton Santos, em Americana, por tráfico de drogas. Com ele, guardas municipais apreenderam crack, maconha, revólver e dinheiro.

Drogas e objetos apreendidos pela Gama – Foto: Gama / Divulgação

A prisão ocorreu durante patrulhamento da Romu (Ronda Ostensiva Municipal). Ao chegar na Rua Jaguari, os guardas viram o suspeito agachado em um arbusto. Ao perceber a presença dos agentes, o rapaz correu com uma sacola nas mãos, mas acabou sendo alcançado.

Dentro da sacola havia 225 porções de drogas. O suspeito confessou ser “dono da biqueira” e disse que teria mais entorpecentes em casa. No imóvel, na Rua Jacutinga, guardas apreenderam embalagens para cocaína, R$ 140, um revólver calibre 38 e 21 munições do mesmo calibre, além de um celular e um caderno com anotações do tráfico.

O rapaz foi apresentado ao delegado Lúcio Antônio Petroceli, que ratificou a prisão em flagrante.