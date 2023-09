Suspeito de homicídio no Centro de Americana se entrega à Polícia Civil

Um homem de 41 anos, suspeito do assassinato de João Vitor Santana Guedes, 25, se apresentou à Polícia Civil nesta quarta-feira (27).

Ele já tinha o mandado de prisão temporária decretado pelo período de 30 dias. O crime ocorreu no último dia 16, no Centro de Americana. A vítima morreu com uma facada no abdômen.

Caso aconteceu no último dia 16, no Centro de Americana – Foto:

Os policiais civis do 4º Distrito Policial conseguiram identificar o responsável pelo homicídio após analisarem imagens de câmeras de segurança e localizarem testemunhas que deram detalhes sobre a motivação.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O delegado Filipe Rodrigues de Carvalho conseguiu na Justiça o mandado de prisão do responsável pelo homicídio.

De acordo com a apuração, o suspeito, com antecedentes por tráfico de drogas, deixou o presídio em junho, após ser beneficiado pela saída temporária, mas não retornou à unidade.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O homem alegou aos policiais que o crime ocorreu após uma discussão com Guedes por causa da venda de fios de cobre.

Em seguida, o suspeito teria efetuado um golpe contra a vítima com uma lâmina. Após ser atingida, a vítima deu alguns passos e caiu.

O corpo do rapaz foi encontrado pouco tempo depois pela Gama (Guarda Municipal de Americana), próximo a uma casa noturna.