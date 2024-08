Willian Souza é oficializado como candidato a prefeito de Sumaré

O atual vereador Willian Souza (PT) foi oficializado como candidato a prefeito de Sumaré nas eleições deste ano, agendadas para 6 de outubro. O anúncio aconteceu neste sábado (3), em convenção realizada na casa de shows Chapéu Brasil, no Jardim Dall’Orto, que recebeu mais de 3 mil pessoas, segundo os organizadores. O vice será o ex-parlamentar do município Décio Marmirolli (União Brasil).

A coligação “Mais Ação Sumaré” será composta por PT, PCdoB, PV, PSB, PDT, PRD, União Brasil e Avante. Segundo Willian, as oito legendas formam uma “grande frente ampla”, responsável por ter preparado junto à população mais de 1 mil propostas para o município.

Willian Souza será o candidato do PT para a Prefeitura de Sumaré em 2025 – Foto: Renan Fernandes/Divulgação

“Nunca existiu na história da cidade um plano de governo que tenha sido construído com a população. Percorremos todas as regiões da cidade com a tribuna liberada para que as pessoas pudessem dizer que cidade querem para o futuro”, explicou o petista.

Ao LIBERAL, Willian destacou a presença de Marmirolli na chapa e se disse “orgulhoso” com a quantidade de pessoas que participaram da convenção.

Além do grande número de apoiadores, também estiveram na cerimônia os pré-candidatos a vereador da coligação — ao todo, serão 120 —, deputados federais e estaduais, e o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira.

Chapa terá Willian Souza, para prefeito, e Décio Marmirolli, para vice – Foto: Renan Fernandes/Divulgação Convenção lotou casa de show no Jardim Dall’Orto – Foto: Renan Fernandes/Divulgação Convenção lotou casa de show no Jardim Dall’Orto – Foto: Renan Fernandes/Divulgação

”Nossa convenção serviu para consagrar uma união que temos construído há bastante tempo. São oito partidos na coligação e a confirmação do Décio como candidato a vice-prefeito. Um homem de conduta pública ilibada, que somou seis mandatos de vereador seguidos e foi candidato a prefeito em 2020″, disse o atual vereador.

“Estamos orgulhosos da convenção e do time que formamos para disputar as eleições com garra e determinação, chamando o povo de Sumaré a compartilhar com a gente o sonho de chegar à prefeitura”, completou.