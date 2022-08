Vítimas reagem a roubo e agridem criminoso, que acaba preso em Sumaré

Um assaltante de 37 anos foi agredido por clientes de uma padaria, após tentar roubar o estabelecimento comercial que fica na Vila Santana, em Sumaré, na tarde da sexta-feira (19). O homem foi detido pela PM (Polícia Militar) dentro de um bar na mesma rua e foi encaminhado ao 1º Distrito Policial.

Segundo o boletim de ocorrência, uma funcionária disse que o suspeito entrou na padaria, fez menção de estar armado e anunciou o roubo. Ele tentou pegar o celular dela, mas ela correu.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Depois, o criminoso partiu para cima dos clientes que estavam no balcão para pegar carteira e celulares. No entanto, quando perceberam que o criminoso não estava armado, as pessoas passaram a agredi-lo.

O homem conseguiu escapar e entrou em um bar na mesma rua. Ele chegou a render os clientes, mas foi surpreendido por policiais que chegaram ao local. Conduzido ao 1º Distrito Policial, o suspeito foi autuado em flagrante sob acusação de roubo.

O delegado Marcelo Moreschi Ribeiro disse ainda que o mesmo criminoso foi identificado nos roubos de mais de R$ 400 de um minimercado e de uma bicicleta no mesmo dia.