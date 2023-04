Vítima atira em adolescente que tentou roubá-la em Sumaré

Vítima não foi identificada no registro do caso; apenar dos tiros, menor não foi atingido

Um adolescente de 16 anos tentou roubar uma vítima, na madrugada desta quinta-feira, no Jardim Manchester, em Sumaré. O que ele não esperava é que pessoa, que não foi identificada no registro da ocorrência, estava armada e atirou seguidas vezes em direção do menor, que não chegou a ser atingido.

Delegacia e plantão Sumaré – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar localizou o menor escondido no quintal de uma residência. Ele foi surpreendido com uma arma de brinquedo.

O adolescente foi levado ao plantão policial e permaneceu apreendido até ser apresentado à Vara da Infância e Juventude.