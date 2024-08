Vistoria técnica para avaliar viaduto interditado na SP-304 será nesta sexta

Estrutura foi danificada após ser atingida por um veículo, no último dia 14, e segue fechada desde então

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) informou nesta quinta-feira (1º) que a vistoria técnica para avaliar a estrutura do viaduto interditado do km 139 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’Oeste, está agendada para ocorrer nesta sexta-feira (2), a partir das 13h. Dependendo do resultado da análise, o tráfego será liberado.

DER instalou nesta quinta os equipamentos que serão utilizados na avaliação do viaduto – Foto: Leonardo Matos / Liberal

Nesta quinta, os técnicos do departamento instalaram os equipamentos necessários para a avaliação, que incluirá a análise da capacidade de carga do viaduto.

A estrutura foi danificada após ser atingida por um veículo, no último dia 14. O departamento relatou que as obras de reparo foram concluídas nove dias depois do incidente. O investimento foi de R$ 170 mil.

O DER orienta que, por enquanto, os motoristas devem continuar a usar a rota alternativa pelo retorno existente na altura do km 138, na pista leste, e do km 140, na pista oeste da SP-304.