Vila Soma completa 10 anos com status de bairro e como ‘case de sucesso’

Há dez anos, cerca de 150 famílias ocupavam um terreno de aproximadamente 1 milhão de metros quadrados na região de Nova Veneza, em Sumaré, em busca de moradia. Hoje, essa mesma área, que estava abandonada desde a falência da empresa Soma Equipamentos Industriais em 1990, possui status de bairro e conta com uma população estimada de 12 a 15 mil pessoas.

A Vila Soma, como é chamada, completa uma década de existência na próxima quinta-feira, 30 de junho, após uma série de lutas e conquistas que a credenciam como um “case de sucesso”, expressão usada pelo prefeito Luiz Dalben (Cidadania) e reforçada pelo presidente da Câmara Municipal, o vereador Willian Souza (PT).

Movimentação em rua da Vila Soma, ocupação transformada em bairro – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“Fica uma lição para o Brasil, que qualquer categoria que se unir, resistir e ir para cima vai conseguir ter um resultado importante, de sucesso”, diz Willian, liderança política do bairro, que já teve sua CRF (Certidão de Regularização Fundiária) emitida. Quando começou sua história, a então ocupação não tinha sequer energia elétrica.

No ano passado, porém, além de os moradores terem suas ligações regularizadas, o local passou a ser o único bairro da cidade onde todos os postes de luz possuem lâmpada LED.

Os próximos passos, agora, são a instalação de rede de água e esgoto e a posterior pavimentação das vias, entre outros serviços. Existe um projeto de infraestrutura pronto, que prevê, inclusive, acessos para cadeirantes, ciclovia e espaços de lazer.

Falta também o desmembramento das matrículas dos imóveis das 2.784 famílias cadastradas. O processo já está em andamento junto ao cartório.

Luiz Dalben também articula, junto ao Estado, a abertura de uma Unidade Básica de Saúde na Vila Soma. “Estamos aguardando as atribuições técnicas e as aprovações burocráticas, mas acredito que, logo mais, vai ter uma UBS para atender aquelas pessoas com bastante qualidade”, afirma.

Willian e Edinho em entrevista ao LIBERAL na sede da Vila Soma – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

DIFICULDADES

Apesar desses avanços, a trajetória da Vila Soma até aqui foi marcada por dificuldades. O bairro precisou enfrentar ordens de reintegração de posse, e a última delas, marcada para 17 de janeiro de 2016, criou um clima de tensão, com pelo menos 2 mil homens de Tropa de Choque da Polícia Militar preparados para a ação.

“Foi um período bem conturbado que a gente sofreu naquela época”, conta o coordenador da associação dos moradores, Edson Gordiano da Silva, o Edinho.

No entanto, uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski, então presidente do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a ordem de despejo. Ao longo de sua história, os moradores também sofreram com preconceito. “A gente não era atendido no posto de saúde, não tinha vaga na escola. Eram 784 crianças fora da escola”, lembra Edinho.

Segundo ele, a realidade mudou na gestão de Luiz Dalben. “Esse preconceito, hoje, eu penso que não existe mais, porque, onde a gente vai, é bem recebido, bem atendido. Tem algumas pessoas [preconceituosas] ainda, mas é bem pouco”, completa o coordenador.