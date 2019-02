Vice-prefeito de Sumaré faz vídeo quebrando radar móvel

O vice-prefeito de Sumaré, Henrique Stein Sciascio, o Henrique do Paraíso (PRB), divulgou nesta quinta-feira, dia 21, em suas redes sociais um vídeo chutando um radar móvel na Avenida Fuad Assef Maluf, no bairro Jardim Picerno. O político ainda retira o equipamento e diz que ele “deve ser retirado no seu gabinete”.

Na gravação, Henrique se refere a alguém como secretário, mas não informa sobre a pasta. A responsabilidade pela fiscalização de trânsito em Sumaré é da Secretaria de Mobilidade Urbana e Rural.

“Estou aqui ouvindo bastante reclamação dos moradores aqui e eu vim verificar pessoalmente o probleminha de um radar móvel aqui na cidade. Por determinação do prefeito eu vim verificar”, afirmou Henrique. Enquanto destruía o aparelho, ele disse “na minha cidade não”.

Foto: Reprodução

“Estou aqui por determinação do prefeito. É pra tirar todas essas porcarias móveis da cidade. Isso não é moral. Temos que fazer uma fiscalização justa”, completou.

O equipamento é locado pela Prefeitura da empresa Talentech, com sede em São Paulo. O vice-prefeito, que também ocupa o cargo de secretário municipal de Administração e Recursos Humanos, foi o responsável por homologar o resultado da licitação que a contratou.

Desde que o contrato entrou em vigor, em janeiro, a prefeitura divulga a localização dos radares móveis por meio do Diário Oficial. A edição desta quinta-feira, dia 21, traz a ordem de serviço, emitida pela administração, para que fosse colocado um equipamento do tipo na Avenida Fuad Assef Maluf.

Procurada, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Sumaré afirmou que o prefeito Luiz Dalben (PPS) “não teve oportunidade de assistir o mencionado vídeo até o momento, em razão de estar cumprindo agenda de compromissos em seu gabinete” e que “o vice-prefeito é responsável pelos seus atos”.

A reportagem tentou contato com Henrique do Paraíso em seu celular e através de um assessor, mas não houve retorno até o fechamento desta edição.

Por conta do horário de divulgação das imagens, a reportagem não conseguiu contato com nenhum diretor da Talentech.

Vídeo

Duas horas após a divulgação da nota, por sua assessoria, o prefeito Luiz Dalben gravou um vídeo ao lado de Henrique e também o divulgou em suas redes sociais. Nele, o chefe do Executivo afirma que o vice “se excedeu um pouco”, mas cumpriu com o objetivo que era retirar os radares móveis da cidade.