Vice-prefeito de Sumaré distribui ‘corote’ em vídeo e viraliza

Henrique do Paraíso causou polêmica, de novo, ao dar cachaça a moradores de bairro da cidade

O vice-prefeito Henrique do Paraíso - Foto: Reprodução

Um vídeo que mostra o vice-prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso (Cidadania), distribuindo cachaça a moradores da cidade viralizou e rendeu críticas nas redes sociais nesta quarta-feira (21).

Nas imagens, Henrique aparece com quatro garrafas de “corote” e calendários com fotos suas e os distribui a dois homens e duas mulheres que estão em uma esquina. No vídeo, o vice-prefeito deseja feliz natal e diz que a cachaça é um “presentinho”.

Segundo o vice-prefeito, as pessoas que aparecem no vídeo “seus amigos e vizinhos do bairro Casarão”.

“Eu estava entregando Eles residem há muitos anos nesse bairro que sempre morei. Eu estava entregando calendários, aí eles pediram se eu podia comprar um ‘corotinho’ no mercado ao lado, e eu comprei sem maldade alguma e acabou gerando essa polêmica. Foi uma ação particular entre vizinhos”, justificou Henrique.

Polêmico

Não é a primeira vez que o vice-prefeito se mete em confusão na cidade. Em 2019, Henrique quebrou a pontapés um radar móvel de velocidade instalado em uma avenida do município. Por conta do episódio, ele é alvo de uma ação de improbidade proposta pelo Ministério Público.

Além de vice, Henrique assumiu mandato de deputado federal em 2021. Ele é suplente.