Vice-prefeito de Sumaré aciona MP para evitar reajuste da água

O vice-prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso (Cidadania), enviou nesta quinta-feira uma representação ao MP (Ministério Público) pedindo a revisão do reajuste de 7,17% aplicado pela BRK Ambiental às taxas de tratamento de água e esgoto.

O integrante do Executivo sumareense também pede a abertura de um inquérito civil para investigar um possível rompimento da barragem da Represa Horto I, algo que a concessionária nega.

De acordo com o documento, o aumento das tarifas não se mostra razoável “diante do cenário econômico vivido no País e impactará de forma danosa às famílias de Sumaré, especialmente aquelas de baixa renda”. O autor da representação também critica o trabalho da BRK e diz que os serviços prestados são de “má qualidade crônica”.

Em entrevista ao LIBERAL, Henrique afirma que Sumaré se tornou refém da concessionária: “Eu, particularmente, enquanto vice-prefeito, entendo que sim [se tornou refém]. Entendo que o contrato firmado em 2014 não atende as necessidades do município e dos moradores de Sumaré. Ressalto que essa é uma posição pessoal e não necessariamente reflete o entendimento da administração municipal.”

A BRK Ambiental se defende e diz que “o processo de reajuste tarifário foi conduzido e aprovado pela Ares-PCJ (Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí), respeitando as previsões legais, contratuais e regulatórias aplicáveis”.

Ainda na representação, o vice-prefeito alega que as chuvas de 28 de dezembro do ano passado romperam a barragem Horto I, o que causou transtornos aos moradores da região das Três Pontes. Segundo ele, caso o inquérito civil comprove a relação, “haverá a necessidade de uma conversa com o prefeit para, após ouvidos os órgãos técnicos da administração e a Procuradoria Geral, avaliar as medidas cabíveis e possíveis”.

Por sua vez, a BRK garante que a barragem está íntegra e as obras de melhoria, iniciadas em agosto de 2022, foram 54% concluídas. A empresa explica que a Represa Horto I “não é um reservatório de retenção/detenção de água, mas sim, um reservatório de captação cuja água é levada à Estação de Tratamento para distribuição. Sendo assim, essa represa possui um vertedor que permite o desaguamento de vazões de chuvas torrenciais e extremas, de modo a ser mantido o nível operacional”.