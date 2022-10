Viaduto em Sumaré vira alvo de inquérito do Ministério Público

Promotora pede a imediata paralisação das atividades e esclarecimentos sobre as medidas de faixas de rolamento e acostamento

O MP (Ministério Público) instaurou um inquérito civil para apurar os eventuais riscos ao patrimônio histórico devido à construção do viaduto que fará a transposição da linha férrea e do Ribeirão Quilombo, ligando a Avenida José Mancini com a Avenida da Amizade, em Nova Veneza, em Sumaré.

De acordo com a promotora Luciane Cristina Nogueira Lucas Lo Ré, o MP vai apurar a intervenção no trecho da Estação Ferroviária. Ela destaca que serão analisados se os fatos configuram lesão a interesses difusos para eventual e posterior ajuizamento de ação civil pública.

A promotora pede a imediata paralisação das atividades e esclarecimentos sobre as medidas de faixas de rolamento e acostamento, bem como o seguro tráfego de ônibus e impacto na rotatória.

Serviços foram iniciados, mas MP faz uma série de questionamentos – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

A intermediação de recursos junto ao governo do Estado foi realizada com o apoio do deputado estadual Dirceu Dalben (Cidadania). O investimento é de R$ 13,57 milhões.

O prefeito de Sumaré Luiz Dalben (Cidadania) divulgou um vídeo contestando as medidas. “Vou conversar com todas as forças políticas, seja vereador, sociedade civil organizada, Ministério Público. Nós vamos fazer esse pontilhão custe o que custar. Iremos transformar esse sonho em realidade”, diz Dalben.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O ex-coordenador da Condephaea (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Etnológico e Ambiental do Município de Sumaré), o arquiteto Fernando Rodrigues, que foi exonerado na quarta-feira, afirma que o projeto envolve aterros e taludes em áreas em que o meio ambiente deve ser preservado.

“A obra começa sem as licenças ambientais e tem apenas protocolos. Ela foi iniciada sem as autorizações dos Conselhos de Patrimônio e do Condephaat (Conselho Estadual de Defesa do Patrimônio Histórico)”, destaca Rodrigues.