Prefeito e vice se livram de CP por caso do radar móvel

Os vereadores da Câmara de Sumaré rejeitaram por unanimidade, na sessão dessa terça-feira, o pedido de abertura de CP (Comissão Processante) que visava a cassação do prefeito Luiz Dalben (PPS) e do vice Henrique do Paraíso (PRB).

A denúncia foi feita pelo advogado Roberto Fernandes Guimarães pelo fato do vice-prefeito ter danificado um radar móvel no dia 21 deste mês. Foto: Facebook / Reprodução

O autor argumentava que ambos cometeram duas infrações político-administrativas: a primeira por retirar os radares móveis, já que estão previstos em um contrato vigente e que vem sendo pago, e a segunda por quebra do decoro que os cargos exigem.

Em nota, a prefeitura comemorou a decisão da Câmara de Sumaré e explicou que apesar do contrato com a empresa prever a utilização de radares móveis, eles não necessariamente precisam ser usados. “A ordem de serviço determina os locais passíveis de implantação dos radares móveis, porém, não autoriza a instalação e funcionamento dos mesmos sem a anuência prévia do prefeito Luiz Dalben”.

O caso é investigado pelo Ministério Público. O promotor encaminhou ofício solicitando que, no prazo de 10 dias, sejam encaminhadas cópias do procedimento licitatório relacionado à contratação de empresa e a portaria de eventual sindicância para apuração.

Prejuízo

A empresa Talentech Tecnologia informou nesta segunda-feira que o radar móvel danificado pelo vice custa R$ 140 mil. O valor equivale a 19,6 meses de salário-bruto do político, que é de R$ 7,1 mil.