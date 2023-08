Vereadores de Sumaré aprovam cardápio impresso obrigatório

Cardápio impresso será obrigatório em restaurantes, hotéis, bares, cafeterias e lanchonetes – Foto: Imagem de StockSnap por Pixabay

A Câmara de Sumaré aprovou, em reunião nesta terça, a obrigatoriedade de que restaurantes, hotéis, bares, cafeterias e lanchonetes da cidade disponibilizem cardápios impressos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De autoria do vereador Tião Correa (PSDB), a proposta diz que os cardápios deverão conter informações claras e completas sobre os alimentos e bebidas oferecidos, incluindo descrição, ingredientes, preços e eventuais informações relevantes. A quantidade de cardápios disponíveis deverá ser no mínimo 10% da capacidade de clientes permitida.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O projeto segue para aprovação do Executivo e, após a sanção do prefeito, os estabelecimentos terão o prazo de 90 dias para se adequarem. A fiscalização ficará a cargo dos órgãos responsáveis pela Vigilância Sanitária e defesa do consumidor.