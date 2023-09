Parlamentares também rejeitaram pedido para cassação do mandato do vereador Sirineu Araujo (PL)

Os vereadores de Sumaré aprovaram, por unanimidade, o pedido de afastamento do parlamentar Sirineu de Araújo (PL) pelo período de 60 dias, durante a sessão da câmara que teve atraso de cinco horas, nesta terça-feira (5).

No entanto, eles rejeitaram o pedido de cassação do mandato que foi protocolado pelo munícipe Irildo de Campos.

Vereador Sirineu Araújo foi afastado por 60 dias – Foto: Câmara de Sumaré/Divulgação

Sirineu é investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana pelo assassinato Rafael Emídio da Silva, de 39 anos, no final da tarde do último dia 19, na região do Maria Antônia, em Sumaré.

Alguns vereadores disseram que Sirineu esteve na Casa para conversar com o presidente Hélio Pereira da Silva (Cidadania), mas saiu antes do início da reunião. A assessoria dele foi procurada pelo LIBERAL, mas não comentou o assunto.

De acordo com o Legislativo, conforme o Regimento Interno da Câmara, durante a licença para tratar de interesses particulares, o parlamentar não terá remuneração.

INVESTIGAÇÃO

Há três semanas, Sirineu se apresentou espontaneamente à DIG de Americana, junto de advogados e de um assessor.

No último dia 25, um outdoor do parlamentar amanheceu pichado com a palavra “assassino”, próximo à Rodoviária de Sumaré.

Outdoor de Sirineu Araújo, próximo à Rodoviária de Sumaré – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Na ocasião, o LIBERAL entrou em contato com um dos advogados que representam o parlamentar, mas ele informou que a defesa não se manifestaria sobre o assunto.

O crime aconteceu na Rua José Gomes de Oliveira, via movimentada do bairro Jardim dos Ipês, na região do Jardim Maria Antonia.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram um homem, que seria Rafael, ferido e, em seguida, ele é atropelado por uma caminhonete. É possível perceber que diversas pessoas testemunharam o homicídio.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a vítima tinha “extensa ficha criminal”.