Vereador Sirineu Araújo, de Sumaré, denunciado por homicídio, é expulso no PL

O vereador de Sumaré Sirineu Araújo, que responde em liberdade por homicídio, foi expulso do PL, nesta sexta-feira (5), no último dia da janela partidária, que permite a troca de partidos sem a perda de mandato.

O vereador Sirineu Araújo, de Sumaré – Foto: Câmara de Sumaré/Divulgação

Sirineu divulgou um vídeo com a carta de desfiliação que recebeu do partido, em seu gabinete na câmara. O parlamentar se mostrou indignado com a medida adotada pela liderança da legenda.

“Tive 1.569 votos para vereador pelo PL e, para a minha surpresa, recebi essa carta informando que o diretório se reuniu e por questões de interesse, na próxima convenção não irão me conceder legenda para disputar como vereador, prefeito ou vice-prefeito. Apesar de receber essa notificação com a minha expulsão, já consegui me filiar às pressas ao PRTB, que é um partido conservador, de direita. Mas isso é vergonhoso”, comentou Sirineu.

O presidente do diretório municipal do PL, Mauricio Cesar Barbutti justificou que a saída do parlamentar do grupo já tinha sido combinada há 40 dias.

“Montamos uma chapa de candidatos a vereadores com potencial de votos de 500 a 1.000 votos, pois nossa proposta é que todos tenham mais condições de serem eleitos. Não fizemos a opção para candidatos cabeças de chave”, argumenta Barbutti.

Sirineu responde pelo assassinato de Rafael Emídio da Silva, de 39 anos, em uma rua movimentada na região do Jardim Maria Antônia, em Sumaré, em agosto de 2023. A defesa diz que o vereador está desde o início colaborando com as investigações do caso.