Vereador investigado por homicídio tem padaria assaltada em Sumaré

A padaria do vereador Sirineu Araújo (PL), que fica no Jardim dos Ipês, em Sumaré, foi assaltada por dois homens armados com revólveres, no último dia 5. Eles levaram R$ 1,8 mil em dinheiro, além de cigarros e bebidas. Os criminosos perguntaram pelo vereador e o ameaçaram de morte.

O advogado de Sirineu, Alexandre Sanches Cunha, confirmou outros assaltos em mais duas padarias do vereador, todos entre janeiro e fevereiro deste ano, além de atos de vandalismo no escritório do político.

O parlamentar é investigado pela Polícia Civil pelo homicídio de Rafael Emídio da Silva, de 39 anos, em uma rua movimentada na região do Maria Antônia, em agosto do ano passado.

“Sirineu Araújo está colaborando com as investigações do caso em que foi vítima de uma tentativa de homicídio e que, por sua vez, agiu em legítima defesa. Ainda é prematuro afirmar se esses ataques se tratam de retaliações de organizações criminosas ou perseguição política”, disse o defensor.

Mês passado, o delegado Lucio Antônio Petrocelli, da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana, pediu na Justiça um prazo de mais 30 dias para encerrar o inquérito policial sobre o caso, pois restam algumas oitivas de testemunhas e laudos que ainda não foram entregues.

Sirineu, que responde em liberdade, ficou afastado por dois meses de suas atividades parlamentares, mas já retomou o trabalho na câmara. O afastamento ocorreu a pedido do próprio vereador, que alegou motivos pessoais.