Vereador de Sumaré, Willian Souza acompanhou posse a convite de Lula

Parlamentar foi um dos que recepcionaram o presidente na rampa do Palácio do Planalto, durante cerimônia neste domingo

O vereador Willian Souza (PT), de Sumaré, acompanhou a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, do mesmo partido, como convidado do presidente, neste domingo (1º), em Brasília. Ele recebeu um convite nominal do chefe de Estado e foi um dos que o recepcionaram na rampa do Palácio do Planalto.

Willian destacou que vai levar essa experiência para toda a vida. “A experiência de estar no Palácio, de receber o convite, para mim foi uma honra e uma alegria enorme, inenarrável”, declarou.

Willian Souza recebeu convite para participar da posse em Brasília – Foto: Arquivo Pessoal

O chamado veio por meio de um e-mail do gabinete de transição, com uma série de orientações. “Eu recebi as instruções, as orientações de horário, orientações para poder estar nos locais adequados, de cadastramento. Tem todo um roteiro, um rito”, contou.

Depois, ele também recebeu um convite físico, com seu nome escrito. No Palácio do Planalto, o vereador ficou num espaço que tinha deputados, senadores, representantes de movimentos populares, artistas e demais personalidades.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Willian afirmou que vai ficar em Brasília até esta quarta (4) ou quinta-feira (5). Ele pretende participar de encontros e acompanhar todas as posses dos ministros. Nesta segunda, o parlamentar já esteve presente, por exemplo, no evento que oficializou Fernando Haddad como ministro da Fazenda.

O vereador também afirmou ter solicitado reuniões com o novo presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Aloizio Mercadante, em busca de recursos para Sumaré e região.

“O Mercadante, que vai assumir o BNDES, tem vários investimentos que podem chegar à nossa população”, comentou.

A ideia de Willian é ser um elo entre o governo Lula e Sumaré, uma vez que a cidade não conta com um deputado federal para fazer esse trabalho. “Esse convite vindo do presidente mostra a consagração dessa aliança e dessa ponte importante”, apontou.

Liderança política da antiga ocupação Vila Soma, que agora possui status de bairro, Willian tem se fortalecido como aliado de Lula. Ele já esteve ao lado do presidente em três visitas à Vila Soma – duas em 2016 e uma em 2022.