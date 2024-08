Vereador de Sumaré quer ‘Segunda Sem Carne’

O vereador Alan Leal (PRD) protocolou nesta semana, na Câmara de Sumaré, um projeto de lei para criação de um programa que visa estimar as pessoas a deixarem de consumir carne às segundas-feiras.

O vereador Alan Leal (PRD) é autor da proposta – Foto: Reprodução/Redes sociais

Segundo o parlamentar, o “Segunda Sem Carne” teria como objetivo “incentivar o consumo consciente de carne, promovendo benefícios significativos para a saúde da população, o meio ambiente e a sustentabilidade alimentar.”

De acordo com a proposta, o programa poderá ser implementado por meio de ações de divulgação e campanhas educativas, com afixação de cartazes e distribuição de material informativo nas repartições públicas municipais, escolas públicas municipais e nos serviços de alimentação oferecidos ou contratados pelo Poder Público Municipal.

Caberia às secretarias municipais de Educação e Saúde, em parceria com outras pastas e órgãos competentes, promover campanhas de conscientização sobre os benefícios do projeto e orientar sobre a elaboração de cardápios nutritivos e equilibrados com alternativas à carne.

A propositura ainda precisa passar por votação no Legislativo.