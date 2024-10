Veja quem são os vereadores eleitos em Sumaré

Sumaré elegeu, neste domingo (6), os 21 vereadores que vão compor a câmara para um mandato de quatro anos entre 2025 e 2028. Veja a lista dos eleitos abaixo, conforme os dados divulgados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Alan Leal (PRD) – 3.376 votos

Joel (PSD) – 2.884 votos

João Maioral – João da Farmácia (PDT) – 2.685 votos

Tião Correa do Postinho (PSDB) – 2.490 votos

Rai do Paraíso (Republicanos) – 2.261 votos

Welington da Farmácia (MDB) – 2.249 votos

Valdir de Oliveira (Republicanos) – 2.217 votos

Hélio Silva (Cidadania) – 1.916 votos

Wellington Souza (PT) – 1.900 votos

Rodrigo Digão (União) – 1.842 votos

Fabinho (PSD) – 1.728 votos

Allan Sangalli (PSB) – 1.716 votos

Lucas Agostinho (União) – 1.665 votos

Dudu Lima (Cidadania) – 1.647 votos

Pereirinha (Cidadania) – 1.561 votos

Rudinei Lobo (PSB) – 1.491 votos

Geraldo Medeiros (PT) – 1.431 votos

Prof. Edinho (Republicanos) – 1.377 votos

Ney do Gás (PV) – 1.329 votos

Tavares (PL) – 1.196 votos

Cezão da Farmácia (PP) – 1.081 votos.