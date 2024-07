Partes dos veículos ainda mantinham as numerações dos chassis; Polícia Civil tenta chegar aos receptadores de peças

Uma denúncia anônima ajudou os policiais civis do 1º Distrito Policial e da Delegacia de Sumaré na localização de um “cemitério de veículos” em um canavial próximo ao Condomínio Estância Árvore da Vida, no limite com Santa Bárbara d’Oeste, na manhã desta terça-feira (16). Ninguém foi preso.

De acordo com os investigadores, apesar de estarem somente com a carcaça, alguns deles ainda tinham numeração de chassi. A polícia conseguiu confirmar que dois veículos foram furtados em Americana.

As carcaças dos veículos foram apreendidas e levadas ao pátio. A investigação continuará a ser realizada pela Polícia Civil na tentativa de identificar os criminosos.

Inquérito

O delegado titular Marcelo Moreschi Ribeiro disse que já instaurou inquérito policial para apurar os envolvidos tanto nos furtos de veículos como para identificar também o receptador.

“Sabemos que os criminosos costumam usar áreas rurais como ponto de desovas de carros, justamente para dificultar as ações da polícia, pois esses locais ficam em lugares ermos e sem câmeras de segurança por perto”, afirmou.

Segundo ele, a Polícia Civil tem intensificado a investigação para apurar quem recebe as peças ou carros ilícitos.

“Se existe o furto ou roubo, isso ocorre porque há a figura do receptador. Por isso também estamos realizando ações em desmanches, oficinas, entre outros estabelecimentos. Geralmente quando conseguimos chegar ao receptador, realizamos o esclarecimento de outros crimes como furtos e roubos e identificamos os responsáveis.”

Moreschi ressaltou também que tem feito o acompanhamento dos locais com maior incidência de furtos e roubos de carros para tentar chegar a autoria, pois considera a possibilidade de que os mesmos criminosos estão envolvidos em vários crimes.

Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito tinha sido identificado pela polícia.