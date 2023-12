Veículo é atingido por caminhão e capota na Anhanguera em Sumaré

Acidente ocorreu na via marginal; passageira do carro teve ferimentos leves e foi socorrida

Um Chevrolet Corsa foi atingido na traseira por um caminhão, que estava carregado com três toneladas de embalagens, e capotou na via marginal da Rodovia Anhanguera (SP-330), no quilômetro 112, na pista norte (sentido interior), em Sumaré, na manhã desta segunda-feira (18).

Somente a passageira do carro teve ferimentos leves e foi socorrida, segundo a PMR (Polícia Militar Rodoviária). Os motoristas do carro e do caminhão saíram ilesos.

A polícia informou que às 10h45 o condutor do caminhão seguia na pista marginal, quando o motorista do Corsa que estava na sua frente freou bruscamente, devido a uma suposta indecisão na direção, o que causou o acidente.

Devido ao impacto, o carro capotou na alça de saída da rodovia. A passageira foi socorrida e o trânsito preservado pela polícia até a retirada do carro. Por volta das 12h, o trânsito já estava fluindo normalmente.