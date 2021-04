Vacinas para primeira e segunda doses esgotam em Sumaré

As vacinas para primeira e segunda doses contra o novo coronavírus (Covid-19) esgotaram em Sumaré nesta terça-feira (6). A prefeitura ainda não sabe quando receberá um novo lote para dar sequência à campanha.

Por conta do baixo quantitativo, a administração centralizou a vacinação desta terça no Centro Esportivo “Vereador José Pereira”, na região central da cidade, para ambas as doses. Até então, haviam sete pontos de imunização espalhados pelas regiões do município.

A atual fase da campanha previa a primeira dose para idosos de 68 anos ou mais. Já a dose de reforço seguia de acordo com a caderneta de vacinação.

O balanço da última segunda-feira (5) mostra que Sumaré vacinou 22.848 moradores com a primeira dose e 6.221 com a segunda. Desse total, 14.596 são idosos, dos quais 2.668 já receberam a dose complementar.

Já entre profissionais de saúde, são 8.005 imunizados com a primeira e 3.322 com a segunda.

Óbitos

Sumaré lidera a RPT (Região do Polo Têxtil) em casos confirmados e óbitos por Covid-19: 16.228 e 526, respectivamente.

Uma em cada três mortes provocadas pelo novo coronavírus na cidade foi registrada em março deste ano. O mês foi o mais fatal na cidade desde o início da pandemia, com 189 óbitos.