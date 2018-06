Vacinação contra gripe é prorrogada até 15 de junho

A Campanha Nacional de Vacinação contra Gripe foi prorrogada até o dia 15 de junho. Podem receber a dose idosos acima de 60 anos, crianças de seis meses a menores de cinco anos, gestantes, puérperas, professores, pessoas com doenças crônicas e privadas de liberdade. A vacina protege contra os três subtipos do vírus com maior incidência: H1N1, H3N2 e Influenza B. Até o momento, foram vacinadas 30.704 pessoas em Sumaré, o que corresponde a 56,8% do público alvo.

A campanha é realizada nas 22 unidades de saúde de Sumaré e cada unidade possui seu próprio cronograma de dias da semana e horários, conforme listagem abaixo. Para receber a dose, basta apresentar a Carteira de Vacinação ou documento de identificação. A vacina é contraindicada para pessoas com história de reação anafilática prévia em doses anteriores ou para pessoas que tenham alergia grave relacionada a ovo de galinha e seus derivados. Foto: Arquivo / O Liberal

“É muito importante que as pessoas que integram os grupos prioritários e ainda não receberam a dose, procurem o postinho mais próximo de sua residência para receber a imunização. A vacina é uma das formas de prevenção mais eficientes que temos contra os principais subtipos da gripe”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Em Sumaré, a meta é vacinar cerca de 54.000 sumareenses, o que corresponde a 90% do público alvo, formado por aproximadamente 60.200 pessoas que se enquadram nos grupos prioritários estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Para ampliar a cobertura, a Secretaria de Saúde também deu início no dia 21 de maio a uma força-tarefa nas escolas municipais e creches conveniadas ao PROEB (Programa Municipal de Educação Básica) para imunizar os alunos e profissionais. Devido à paralisação dos caminhoneiros, no entanto, as atividades nas escolas municipais foram suspensas e a imunização precisou ser interrompida, mas o trabalho será retomado assim que possível.

CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO

Região Central

CS II – CENTRO

BCG: quintas-feiras de manhã

Febre amarela: terças-feiras

Gripe: segundas, quartas, quintas (tarde) e sextas-feiras

USF VASCONCELLOS

Febre amarela: quartas-feiras

Gripe: segundas, terças, quintas e sextas-feiras

USF VILA YOLANDA

Febre amarela: quartas-feiras

Gripe: segundas, terças, quintas e sextas-feiras

UBS PQ. EMÍLIA

Febre amarela: segundas-feiras

Gripe: segunda à sexta

Região Rural

UBS CRUZEIRO

Febre amarela: sextas-feiras

Gripe: segundas, terças, quartas e quintas-feiras

Região Maria Antonia

UBS MARIA ANTONIA

Febre amarela: quartas-feiras

Gripe: segundas, terças, quintas e sextas

USF ANGELO TOMAZIN

BCG: quintas-feiras de manhã

Febre amarela: terças-feiras

Gripe: segundas, quartas, quintas (tarde) e sextas-feiras

USF SALERNO

Febre amarela: quintas-feiras

Gripe: segundas, terças, quartas e sextas-feiras

UBS DALL’ORTO

Febre amarela: quartas-feiras, das 11h às 15h

Gripe: segundas, terças, quintas e sextas-feiras

Região Nova Veneza

CIS NOVA VENEZA

BCG: segundas-feiras de manhã

Febre amarela: terças-feiras

Gripe: segundas e quintas à tarde, quartas e sextas o dia todo

Região Matão

USF SANTA CLARA

Gripe: segunda a sexta

UBS PARAÍSO

Febre amarela: terças-feiras

Gripe: segundas, quartas, quintas e sextas

UBS MATÃO

Febre amarela: segundas-feiras

Gripe: terça à sexta

USF NOVA TERRA

Febre amarela: quartas-feiras

Gripe: segundas, terças, quintas e sextas-feiras

Região Picerno

PACS PICERNO

Febre amarela: sextas-feiras

Gripe: segunda a quinta

USF LUCÉLIA

Gripe: segunda à sexta

UBS BORDON

Gripe: segunda à quinta

Região Área Cura

USF BANDEIRANTES

Febre amarela: terças-feiras

Gripe: segundas, quartas, quintas e sextas

UBS SÃO JUDAS

Gripe: segunda à sexta-feira

UBS NAÇÕES

Gripe: segunda à sexta

UBS TREVO

Febre amarela: sextas-feiras

Gripe: segundas, terças, quartas e quintas-feiras

UBS DENADAI

Febre amarela: quintas-feiras

Gripe: segundas, terças, quartas e sextas-feiras

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Sumaré.