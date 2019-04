Vacinação contra a gripe imuniza 2,5 mil em Sumaré

Na primeira semana, a Campanha de Vacinação Contra a Gripe imunizou 2.552 moradores de Sumaré, entre crianças (de seis meses até 5 anos), gestantes e puérperas (até 45 após o parto). A partir desta segunda-feira (22), também podem receber a dose idosos com mais de 60 anos, trabalhadores da Saúde, professores, portadores de doenças crônicas e indígenas.

A vacina protege contra os três subtipos do vírus com maior incidência – H1N1, H3N2 e Influenza B – e está disponível em 20 postos de saúde do município. Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

A campanha teve início no dia 10 de abril e segue até o dia 31 de maio e as doses são aplicadas de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas, somente para as pessoas pertencentes aos grupos prioritários, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde.

Para os moradores que não têm disponibilidade de comparecer nos postinhos durante a semana, a Secretaria Municipal de Saúde também vai realizar o “Dia de Mobilização”, ou “Dia D”, em 04 de maio. Nesta data, um sábado, serão abertos 22 postos de vacinação em todas as regiões da cidade.

Em Sumaré, 58.388 pessoas integram os grupos prioritários e podem receber a vacina. Já a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é imunizar 43,5 mil pessoas, o que corresponde a 90% do público alvo (crianças de seis até 5 anos, gestantes, puérperas, idosos acima de 60 anos, profissionais da Saúde e professores).

Para receber a dose, basta apresentar a Carteira de Vacinação ou documento de identificação. A vacina é contraindicada para pessoas com história de reação anafilática prévia em doses anteriores ou para pessoas que tenham alergia grave relacionada a ovo de galinha e seus derivados.

“É muito importante que as pessoas que integram os grupos prioritários procurem a unidade de saúde mais próxima de sua residência para receber a imunização. A vacina é uma das formas de prevenção mais eficiente que temos contra os principais subtipos da gripe, o que nos auxilia a garantir mais saúde e melhor qualidade de vida à nossa população”, incentivou o prefeito Luiz Dalben.

POSTOS DE VACINAÇÃO

1 – USF Cruzeiro

Rua 03, nº 311, Chácaras Estrela Dalva

Fone: 3828-5009

2 – USF Veccon

Rua Moacir Cândido de Oliveira, nº 158, Residencial Veccon

Fone: 3873-9774

3 – PACS Vasconcelos

Rua João de Vasconcelos, nº 777, Parque João de Vasconcellos

Fone: 3873-7981

4 – Centro de Saúde II

Rua Antônio do Vale Mello, nº 1.510, Centro

Fone: 3873-2199

5 – USF Bordon

Rua Antonieta Ravagnani Tanner, s/n, Portal Bordon II

Fone: 3883-2318

6 – PACS Picerno

Rua da Saúde, s/n, Jardim Picerno

Fone: 3873-7318

7 – PACS Lucélia

Rua Estados Unidos, s/nº, Jardim Lucélia

Fone: 3828-4674

8 – CIS Nova Veneza

Rua Paraíba, 211, Jardim Nova Veneza

Fones: 3864-1305 ou 3832-1899

9 – UBS Dallorto

Rua Piracanjuba, nº 95, Jardim Dall’Orto

Fone: 3832-3028

10 – USF Florely

Rua Argia de Marchi, nº 72, Parque Florely

Fone: 3832-0964

11 – USF Maria Antonia

Rua Osvaldo Vaccari, nº 685, Jardim Maria Antonia

Fone: 3864-2576

12 – USF Angelo Tomazin

Rua 03, nº 361, Jardim Viel

Fone: 3838-4503

13 – USF Nova Terra

Rua Carlos Rogério de Farias, nº 315, Jardim Nova Terra

Fone: 3832-5622

14 – USF Santa Clara

Rua Benedito Teodoro Mendes, nº 26, Santa Clara

Fone: 3864-3732

15 – UBS Paraíso

Rua Expedito Vieira Damaceno, nº 50, Jardim Paraíso

Fone: 3832-6490

16 – UBS Matão

Avenida Emilio Bosco, s/n, Santa Clara

Fone: 3864-3730

17 – UBS Nações

Rua Aldo de Oliveira Muller, nº 417, Parque das Nações

Fone: 3864-1035

18 – USF São Judas

Rua Circular, s/n, Jardim São Judas Tadeu

Fone: 3864-1302

19 – UBS Denadai

Rua Luciano Ramos Ayala, nº 553, Jardim Denadai

Fone: 3864-1598

20 – USF Bandeirantes

Rua Josias Macedo Neves (antiga 14), nº 15, Jardim Bandeirantes

Fone: 3864-1969.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Sumaré.