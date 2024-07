Universitária sequestrada em Sumaré está internada e família diz que sofre ameaças

A universitária de 21 anos, moradora de Sumaré, que tem TEA (Transtorno do Espectro Autista) e foi sequestrada no domingo (21), por um rapaz com o qual estaria se relacionando, sendo encontrada pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana, em Paulínia, nesta quarta-feira (24), precisou ser internada em um hospital, devido ao seu estado emocional.

A jovem foi localizada em estado de choque e há suspeita de que ela tenha sido abusada sexualmente.

Em conversa com o LIBERAL, a mãe da vítima afirmou que a família está sofrendo ameaças por telefone. Uma mulher, ainda não identificada pela polícia, estaria ligando e dizendo que os parentes da jovem não deveriam se aprofundar na investigação.

Sede da DIG em Americana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

As ligações já ocorriam antes mesmo de a jovem ser encontrada e, na época, a mulher pedia que os familiares abandonassem a filha para viver o relacionamento.

A jovem foi localizada trancada em um imóvel no Conjunto Habitacional Parque dos Jequitibás, em Paulínia. Na ação, o rapaz com o qual a vítima se relacionava, que tem a mesma idade dela, foi preso por sequestro e também será investigado por estupro de vulnerável. A participação do pai do suspeito na coautoria do crime será apurada durante o inquérito policial.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Estamos intensificando nossas ações para chegar até a identidade de uma mulher, que seria a responsável pelas ameaças telefônicas contra a família”, explicou o delegado da DIG, Filipe Rodrigues Carvalho.

A mãe da universitária diz ainda que está abalada com o crime contra a filha e destaca que o rapaz preso não era namorado dela, mas sim alguém com a jovem estaria começando a se relacionar.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“Minha filha disse que o rapaz não era namorado dela, eles estavam se conhecendo. Minha filha gostaria de frisar isso. Ainda não posso dar outros detalhes, pois sabemos que tem uma pessoa foragida. Ainda estamos passando por uma situação muito delicada”, relatou.

O caso

A investigação começou a partir de um boletim de ocorrência registrado na delegacia de Sumaré. A DIG assumiu a apuração e, inicialmente, os policiais passaram a entrar em contato com os conhecidos da jovem na faculdade.

O suspeito do crime também foi procurado e resistiu em dar informações sobre a vítima, mas acabou confessando sobre o imóvel onde mantinha a jovem em cárcere privado.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“Quando chegamos ao local informado, encontramos a vítima trancada. O imóvel estava desarrumado e havia porções de maconha e cocaína”, disse o delegado.

A vítima, que estava traumatizada, foi levada para atendimento médico e depois ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana, para a realização de exames para localização de material genético, pois existe a suspeita de que ela teria sido molestada sexualmente e também de que estaria sendo drogada pelo namorado.