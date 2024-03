Com disponibilidade para 12 leitos, a unidade tinha até está quinta-feira, 21 pacientes internados

A Urgência Referenciada do HES (Hospital Estadual de Sumaré) estava com quase o dobro de pacientes nesta quinta-feira (14). Com disponibilidade para 12 leitos, a unidade tinha até o período da manhã, 21 pacientes internados.

Hospital disse que após a pandemia, notou uma alta expressiva na busca por atendimento – Foto: Arquivo/Liberal

O hospital informou que, após a pandemia de Covid-19, notou um aumento expressivo da população da região na busca por atendimento médico na unidade, que atende demanda espontânea e pacientes de alta complexidade, via Cross (Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde).

“O HES trabalha em sua capacidade máxima, no entanto, o serviço prestado aos pacientes não é afetado”, traz trecho de nota enviada pela assessoria.

O hospital afirma ainda que a unidade atua na identificação dos casos leves para, quando possível, encaminhar os pacientes para os hospitais municipais de origem.

Os atendimentos abrangem pacientes dos municípios de Americana, Hortolândia, Monte Mor, Nova Odessa, Santa Bárbara do Oeste e Sumaré.