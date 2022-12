Última vítima de família que morreu afogada é sepultada em Sumaré

O corpo de Kervellin Wallace da Silva, que tinha 29 anos, foi sepultado na manhã desta terça-feira (27), por volta das 8h30, no Cemitério da Saudade, em Sumaré. Ele é uma das cinco vítimas, todas da mesma família, de um afogamento em Dois Córregos (SP).

Nesta segunda-feira (26) já tinham sido velados e sepultados os corpos da mãe de Kervellin, Denise Aparecida da Silva, de 51 anos; da esposa Cynthia Silva dos Santos, de 25 anos; e as filhas do casal, Emily Camile Dias da Silva, de 3 e Nicolly Luiza Dias da Silva, de 8. Todos moravam em Sumaré.

Velório de quatro das cinco vítimas ocorreu em quadra de escola na segunda-feira (26) – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

De acordo com o boletim de ocorrência e de relatos colhidos pela reportagem do LIBERAL, a família tinha ido passar o Natal em um rancho que fica dentro de um condomínio de Dois Córregos, a aproximadamente 190 km de Sumaré, na região do Centro-Oeste Paulista.

A família desceu para uma “prainha” que fica à beira do Rio Tietê. Eles entraram na água até a altura da cintura. A avó, Denise, estava com a neta de oito anos nos braços, e Kervellin estava com a menina mais nova. Em determinado momento, uma das vítimas teria afundado em uma área de maior profundidade e os demais tentaram socorrê-la, mas acabaram se afogando também. Apenas o esposo de Denise conseguiu se salvar e pediu ajuda para pessoas que estavam na região.

Um inquérito foi instaurado pela delegacia de Dois Córregos para investigar as mortes. Em conversa com o LIBERAL, o delegado titular da unidade, Márcio Leandro Moretto, disse que está aguardando os laudos sobre a sinalização do local.

A Polícia Civil trabalha com duas hipóteses: de que a família desconhecia o risco de nadar no leito do rio e de que a sinalização pode ser insuficiente. Entretanto, o delegado ressalta que mais definições só serão possíveis após a entrega dos laudos, uma vez que também revelarão os responsáveis pela área.