UBS Veccon, em Sumaré, inicia atendimentos na próxima quarta

A partir da próxima quarta-feira (21) os pacientes referenciados na USF (Unidade de Saúde da Família) Parque Emília, região central, passam a ser atendidos em uma nova unidade de saúde, mais ampla e moderna: a UBS (Unidade Básica de Saúde) Veccon, inaugurada pelo prefeito Luiz Dalben no dia 30 de julho, em comemoração aos 150 anos de Sumaré.

Foto: Prefeitura de Sumaré/Divulgação

A unidade faz parte do projeto “Saúde em Ação”, uma parceria da Prefeitura com o Governo do Estado de São Paulo, e conta com três consultórios médicos (dentre eles um totalmente equipado para atendimento ginecológico), consultório de dentista, sala de inalação, de medicamentos, de vacina, entre outras. Ao todo, são 340m2 de construção, enquanto o prédio da USF Parque Emília tem cerca de 70m2, é alugado e será devolvido pela Administração Municipal.

“A UBS Veccon vai substituir a USF Parque Emília, oferecendo um atendimento mais digno e humanizado à nossa população, em um ambiente amplo, moderno, acolhedor e melhor estruturado para que os nossos profissionais possam desempenhar um trabalho de excelência”, disse o prefeito Luiz Dalben.

“Além de oferecer maior conforto e qualidade, a nova unidade também está preparada para absorver um possível aumento na demanda de pacientes nos próximos anos. Hoje são cerca de 3.500 pacientes referenciados na unidade do Parque Emília e, na UBS Veccon, poderemos chegar a até 8.000. É um ganho de extrema importância para a Saúde de Sumaré e, principalmente, para a população”, completou o secretário de Saúde, Rubens Gatti.

Depois de inaugurada, em julho, a UBS Veccon recebeu nos últimos meses equipamentos e mobiliário, e os colaboradores municipais também passaram por treinamento para um atendimento de qualidade aos moradores. A unidade fica na Rua Moacir Cândido de Oliveira, nº 158, Residencial Veccon.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Sumaré.