Trio é preso por tráfico com R$ 4 mil, drogas e rádios walk talk em Sumaré

Além do dinheiro, foram pegos com maconha e cocaína; rádios eram usados para comunicação para venda

Um trio foi preso com cerca de R$ 4 mil, drogas e walk talk (rádios comunicadores) na tarde desta terça-feira (24), em Sumaré. Além do dinheiro, os homens foram pegos com porções de maconha e cocaína, sendo presos por tráfico de drogas.

O caso aconteceu na Rua José Cosme Severino, no Nova Veneza, por volta das 17h. As informações são da PM (Polícia Militar), que atendeu a ocorrência.

Drogas, dinheiro e rádios comunicadores foram apreendidos – Foto: Divulgação/Polícia Militar

Equipe fazia patrulhamento pelo local quando avistou dois indivíduos entre as grades do muro do condomínio Gênova, local já conhecido pelo tráfico de drogas. Ao perceberem a aproximação da viatura, os dois suspeitos desceram para o interior do condomínio.

A equipe optou por adentrar o local, momento em que foi avistado três indivíduos fugindo e pulando o muro que divide os condomínios Gênova e Turim.

Os policiais adentraram o condomínio e iniciaram uma varredura pela área. Dois deles foram detidos. Abordados, os dois estavam com 14 porções de maconha, 31 pinos de cocaína e R$ 2.061 guardados em pochetes.

Eles permitiram que os militares fossem até a casa de um deles. No caminho, encontraram o outro suspeito que ainda não tinha sido localizado.

Na casa, foram encontrados R$ 1.974 e embalagens vazias de comercialização de cocaína, além de dois rádios comunicadores (walk talk), utilizado entre os traficantes para a venda das drogas.

O trio confessou a prática do tráfico de drogas e foi preso em flagrante. As drogas, o dinheiro e os rádios foram apreendidos.