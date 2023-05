Três são detidos pela PM após disparos contra viatura em Sumaré

Arma utilizada no crime foi apreendida e juntada aos autos do inquérito investigativo - Foto: Divulgação - Polícia Militar

Três jovens, de 20, 21 e 27 anos, foram detidos na madrugada de segunda-feira (8), em Sumaré, após perseguição e disparos de arma de fogo contra a viatura da PM (Polícia Militar). Um quarto suspeito conseguiu fugir.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 01h, policiais militares faziam patrulhamento pelo bairro Jardim Aclimação quando, na Estrada Municipal Américo Ribeiro dos Santos Smr-385, viram um GM Chevette com quatro ocupantes.

De acordo com a PM, ao se aproximarem do carro, o motorista arrancou com o veículo em alta velocidade na tentativa de fugir. Houve um breve acompanhamento até que os policiais conseguiram fazer um cerco em torno do Chevette em uma rua sem saída.

Após o carro ser parado, um passageiro saiu com a arma em mãos, atirou contra a viatura, jogou o revólver e fugiu a pé, em direção a Rodovia Anhanguera (SP-330) e não foi mais encontrado.

Já dentro do Chevette estavam outros três ocupantes, que alegaram desconhecer o fugitivo. O dono do carro afirmou que foi à uma balada buscar o amigo e deu carona para os outros que estavam junto no momento do embarque.

O trio foi levado ao plantão policial de Sumaré e o delegado, após ouvir os suspeitos, optou pela liberação dos indivíduos, porém, eles seguem como investigados no caso, que foi registrado como homicídio tentado.

A arma utilizada no crime foi apreendida e juntada aos autos do inquérito investigativo.