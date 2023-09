Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, foram apreendidos e um jovem, de 22 anos, ficou preso por conta de um roubo cometido pelos três contra uma lanchonete em Sumaré, na noite de domingo (4).

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 20h30, o trio entrou no estabelecimento comercial, na Avenida da Saudade, Planalto do Sol, e anunciou o roubo. Um dos indivíduos estava armado.

Caso foi registrado na Polícia Civil de Sumaré – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

As vítimas relataram que os três pegaram pelo menos R$ 208 do caixa e três celulares e depois fugiram em Fiat Uno Laranja. Um quarto criminoso aguardava no veículo.

Ainda de acordo com o registro policial, assim que os ladrões deixaram a lanchonete, as vítimas ligaram para a PM (Polícia Militar).

Os policiais começaram as buscas e, em Hortolândia, viram o Uno dos suspeitos. Sinais de parada foram dados, mas não foram obedecidos pelos condutores.

Sendo assim, houve um breve acompanhamento e os criminosos foram interceptados na Avenida Thereza Ana Cecon Breda, na Vila Real. Um deles conseguiu fugir a pé e não foi encontrado até a publicação desta reportagem. Os outros foram conduzidos ao plantão policial.

Na delegacia, portanto, os menores ficaram apreendidos e o jovem permaneceu preso por roubo. O caso será investigado pelo 1° DP (Distrito Policial de Sumaré).