Três estudantes de Sumaré vencem a etapa regional do prêmio ‘MPT na Escola’

Com o tema combate ao trabalho infantil e aprendizagem profissional, três estudantes de escolas municipais de Sumaré venceram a etapa regional do prêmio “MPT na Escola”, desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho. Eles foram selecionados na etapa nacional, nas categorias Conto, Desenho, Música e Poesia.

Participaram da competição os estudantes de escolas públicas de 14 municípios do interior paulista, por meio da apresentação de trabalhos culturais com enfoque no combate ao trabalho infantil e aprendizagem profissional.

“Foi com grande alegria que observamos os estudantes, professores e coordenadores das escolas públicas se mobilizarem para a realização desse grande projeto que é o MPT na Escola, levando conscientização e arte para dentro de sala de aula”, ressaltou Regina Duarte da Silva, procuradora do MPT.

O estudante Enzo Gomes Fonseca, de 10 anos venceu na categoria conto o título “Trabalho infantil é proibido”. Ele é aluno do 4º ano, na Emef (Escola Municipal de Educação Fundamental) Professora Neusa de Souza Campos, no Parque Rosa e Silva, em Sumaré.

“Gostei muito de participar desse projeto, no meu conto quero explicar que as crianças devem estudar, isso é o mais importante”, relata o pequeno autor.

A mãe do Enzo, a confeiteira Byara Favariego Fonseca Gomes confessa que muito mais do que o prêmio, ela se sente feliz pelo caminho que o filho escolhe. “Ele ama ler sobre assuntos diversos e até tem um canal no YouTube que explica curiosidades sobre o universo. Ele diz que seu sonho é ser roteirista de cinema”, diz a mãe.

A professora Verônica Guimarães Tuckmantel explicou que para a atividade levantaram questões sobre o que seria considerado trabalho infantil, refletir sobre as formas de trabalho e exploração das crianças.

Na categoria desenho, ficaram em 1º lugar, a dupla Kamilly Barbosa e Melina Sanches Barroca, ambas com 11 anos e são alunas do 6º ano da Emef Antônio Palioto, no Jardim São Carlos, em Sumaré.

A professora de Artes, Cláudia Grota fez uma abordagem entre os estudantes, principalmente, os adolescentes, pois destacou que podem trabalhar e estudar não precisam somente escolher um deles e sim que escolham os dois e tenham um futuro brilhante.

Para mãe, a dona de casa Fabiana Sanches Barroca, o momento é de muito orgulho. “Fico muito feliz por vê-la assim, espero que ela continue determinada na vida adulta”, diz Fabiana.

A empresária Gislaine de Castro Passo, mãe de Kamily diz que é o segundo ano que a filha participa do projeto. “Como mãe, fico muito orgulhosa de acompanhar seu crescimento”, relata.

“Gostei muito de ter participado. Foi uma grande experiência para mim”, relata Kamily.