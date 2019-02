TRE marca diplomação de substituto de Dirceu Dalben

O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de São Paulo marcou para a próxima quinta-feira, a cerimônia de diplomação do major da PM (Polícia Militar) Mauro Alves dos Santos Júnior para o cargo de deputado estadual. Primeiro suplente do PR, ele ficou com a vaga do ex-prefeito e atual vereador de Sumaré, Antonio Dirceu Dalben, que teve o registro de candidatura indeferido pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Os dois – Dalben e Mauro – já foram intimados sobre a decisão da corte estadual. A Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) dará posse aos novos parlamentares no dia 15 de março. Foto: Arquivo / O Liberal

Nesta quarta-feira o Ministério Público Eleitoral impugnou o único recurso apresentado até agora pelo político de Sumaré para tentar reverter sua cassação. Os advogados dele apresentaram ao TSE uma decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça), que suspendeu os efeitos de uma condenação, em segunda instância, por ato de improbidade administrativa.

A sentença, por criar cargos em comissão para a nomeação de parentes, foi utilizada pelos ministros para enquadrá-lo na Lei de Ficha Limpa. Segundo o relator do caso, ministro Admar Gonzaga, a conduta gerou “enriquecimento ilícito e prejuízo aos cofres públicos”.

Segundo o parecer do MPE, a decisão não afeta o julgamento por dois motivos. O primeiro é o prazo estabelecido da condição de elegível ou inelegível, que segundo a procuradoria se esgotou na data da diplomação, realizada em dezembro. O segundo seria o fato de que a suspensão foi proferida de forma monocrática (por apenas um ministro) do STJ e não por um colegiado de ministros, como prevê a legislação.

O recurso não tem data prevista para julgamento no TSE. Outra saída do deputado eleito para tentar tomar posse seria uma ação no STF (Supremo Tribunal Federal), mas nenhum pedido foi feito na corte constitucional até o momento. A assessoria de Dalben foi procurada pela reportagem para comentar a diplomação de Mauro e o posicionamento do MPE, mas não retornou.