TJ-SP instala 4ª Vara Cível em Sumaré e agrupa cartórios

Solenidade foi conduzida pelo presidente do TJ-SP, desembargador Ricardo Mair Anafe - Foto: Prefeitura de Sumaré

A 4ª Vara Cível e a UPJ (Unidade de Processamento Judicial) foram inauguradas nesta quarta-feira, no Fórum de Sumaré. A solenidade foi conduzida pelo presidente do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), desembargador Ricardo Mair Anafe.

Atualmente, tramitam na cidade 121.195 processos, 27.341 deles na área cível, de acordo com dados do TJ de fevereiro deste ano. A nova vara terá como titular o magistrado Gustavo Pisarewski Moisés.

Uma novidade na região foi a UPJ, que unifica o cartório das quatro varas cíveis da comarca e adota uma divisão de tarefas e melhor distribuição dos recursos humanos e do espaço físico, atendendo causas que envolvem contratos, danos morais, cobranças, consumidor, entre outros temas.

Para equiparar seu acervo às demais varas cíveis, a 4ª Vara receberá distribuição diferenciada por 12 meses.

O presidente da subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Paulo Roberto da Silva, destacou a criação de mais uma vara na cidade. “Trata-se do projeto Cartório do Futuro, do TJ para adequar as unidades judiciais”, diz.

O prefeito Luiz Dalben e o deputado estadual Dirceu Dalben, ambos do Cidadania, afirmam que as unidades serão importantes na agilidade dos atendimentos à população.

FUNCIONÁRIOS. Silva relata que, além da criação das unidades judiciais, é preciso rever a questão da falta de funcionários.

“Somente nos ofícios criminais havia 34 escreventes, e em 2023 são 16, dos quais dois auxiliam os juízes e outros dois estão afastados por problemas de saúde”, relata o representante da entidade.