Tentativa de roubo a carro-forte deixa feridos em supermercado de Sumaré

Uma tentativa de roubo a carro-forte terminou com pessoas feridas na tarde deste sábado (27), em Sumaré. Houve troca de tiros entre vigilantes e criminosos, que fugiram sem levar nada. A ocorrência aconteceu no supermercado GoodBom do Parque Sumaré, na Rua José Elpídio de Oliveira.

Carro-forte estava no supermercado GoodBom – Foto: Reprodução

Havia quatro assaltantes, conforme nota divulgada pelo supermercado. Segundo a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo), nenhum vigilante se feriu, mas duas pessoas que estavam no local foram atingidas de raspão pelos disparos, receberam atendimento hospitalar e depois prestaram depoimento.

O supermercado, por outro lado, fala em três clientes feridos. Diz que uma pessoa foi atingida de raspão por um disparo e que outras duas ficaram levemente feridas ao serem atingidas por estilhaços de vidro.

Todos passam bem, de acordo com a empresa. “O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou os primeiros atendimentos no supermercado”, afirma.

Segundo a SSP, os vigilantes que faziam a escolta do carro-forte foram surpreendidos pelos bandidos, que exigiram a entrega dos malotes. Os seguranças reagiram e fizeram com que os criminosos fugissem.

A quadrilha usou dois carros roubados na ação e os abandonou numa rua próxima. Além dos veículos, a polícia também apreendeu cartuchos deflagrados, um carregador com munições intactas e objetos com materiais biológicos dos assaltantes.

A Polícia Civil investiga o caso, que foi registrado como lesão corporal, roubo, localização e apreensão de veículo e tentativa de roubo, no Plantão Policial de Sumaré. O GoodBom informou que colabora com as investigações.