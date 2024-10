‘Temos a maioria da câmara’, diz Willian após apoio da família Dalben, em Sumaré

Willian Souza concedeu entrevista na Zé FM nesta segunda-feira - Foto: Divulgação

O candidato a prefeito de Sumaré e atualmente vereador, Willian Souza (PT), afirmou que o recente apoio que recebeu do prefeito Luiz Dalben (PSD) e do deputado estadual Dirceu Dalben (Cidadania) favoreceu para que tenha a maioria dos vereadores eleitos para a próxima gestão.

O assunto foi discutido durante a entrevista ao Programa Liberal no Ar, da Rádio Zé FM (76,3), nesta segunda-feira (21). Das 21 cadeiras, Willian destaca que terá 16 aliados se for eleito.

A votação em segundo turno acontece no próximo dia 27, contra o atual vice-prefeito do município, Henrique do Paraíso (Republicanos).

Willian ressaltou que a coligação Unidos por Sumaré – Federação Brasil da Esperança, composta pelo PT, PCdoB, PV, União Brasil, PDT, PSB, Avante e PRD fez nove cadeiras para a próxima legislatura.

Com o apoio da família Dalben, ele reforçou que a soma passou a ter mais sete vereadores, que foram eleitos pela união dos partidos Cidadania, PSDB, PSD, PP e PRTB.

“Nosso mandato como vereador sempre foi pautado pelo diálogo. Se eleito, quero conversar com todos os vereadores, independentemente do partido. Meu objetivo é trabalhar pela cidade, sem extremos. Queremos realizar um trabalho em conjunto, em prol de Sumaré”, enfatizou.

Willian exemplificou que em 2018 conseguiu ser eleito como presidente da câmara em uma votação apertada, por 11 a 10, sendo que dois anos depois conseguiu a mesma função por unanimidade.

“Considero que o diálogo foi o nosso diferencial. É isso que pretendo fazer como representante da cidade. Atualmente, já realizo a atividade de um “deputado federal”, pois o meu acesso direto ao presidente Lula (PT) e a maioria dos ministros nos favorece. Assim como o apoio do deputado Dirceu, que continuará a fazer a ponte com o governador [Tarcísio de Freitas (Republicanos)]”, relatou o candidato.

Willian cita que a prioridade em sua gestão será a saúde, com a construção de um hospital municipal com maternidade, uma policlínica e ainda a implantação do Poupatempo da Saúde. Também constam em seu plano de governo a criação da Secretaria da Mulher, além do Gabinete Integrado de Segurança Pública.

1º turno

Com relação aos 40.550 votos (31,50%) que recebeu no primeiro turno, enquanto seu opositor teve 57.171 votos (44,41%), Willian disse que no segundo turno será um novo cenário.

“O jogo político foi zerado, agora será uma nova eleição. Agradeço também o apoio da candidata Ana Cleia (Rede-PSol), que recebi no dia seguinte ao resultado, e às conversas que tive com o candidato Toninho Mineiro (Mobiliza) e com o próprio Eder Dalben (Cidadania)”, finalizou.