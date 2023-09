Advogados informaram que seu cliente não relatou o envolvimento de uma terceira pessoa porque estava sendo ameaçado - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

A Polícia Civil vai apurar uma nova versão apresentada nesta segunda-feira (4), durante reconstituição do crime, pelo tatuador Wesley Carrera, de 35 anos, apontado como principal suspeito do assassinato e ocultação de cadáver do professor Cauê Pozenatto Lima, 35, de Sumaré.

Durante o depoimento, ele disse que não foi o responsável pela facada que matou o professor, mas não relatou a identidade do suposto comparsa.

Os advogados Marco Antônio e Nathália Ortiz, que representam Wesley, informaram que seu cliente não relatou o envolvimento de uma terceira pessoa porque estava sendo ameaçado.

“Tinha adotado uma posição mais cautelosa, mas agora resolveu contar de fato o que aconteceu. Apresentando uma versão mais corajosa e sem medo”, disse Marco.

Para os defensores de Paloma, Anderson Aparecido Antônio e Silvana Pastro Mendes, na reconstituição ficou reafirmado que sua cliente foi coagida pelo companheiro a entrar no veículo do professor e que não participou (ao menos por vontade própria) do crime.

“Ela só participou do trajeto, pois o crime já tinha acontecido. Minha cliente contou a verdade, apresentou a mesma versão três vezes sem alterar nada”, destacou Anderson.

O inquérito policial sobre o caso continua sendo apurado pelos policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais).

O delegado Lúcio Antonio Petrocelli vai aguardar os laudos necroscópicos e do IC (Instituto de Criminalística) de Americana, bem como analisar as versões apresentadas pelos suspeitos.