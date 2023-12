Suspeitos por roubo de motocicleta em Americana são detidos em Sumaré

Motocicleta foi recuperada pelos policiais no Jardim Picerno, na madrugada desta quinta-feira

Dois jovens, de 21 e 23 anos, foram detidos no Parque Rosa e Silva, em Sumaré, por policiais militares do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), após roubarem uma motocicleta em Americana, na madrugada desta quinta-feira (7). O veículo já estava com a numeração raspada.

Motocicleta foi roubada em Americana e recuperada em Sumaré – Foto: 10º Baep / Divulgação

De acordo com a corporação, durante o patrulhamento, os policiais souberam do roubo de uma motocicleta Honda Bros, em Americana. Um dos suspeitos conduzia o veículo e era acompanhado por outro comparsa, que seguia em outra moto.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Minutos depois, os PMs localizaram os suspeitos na Avenida Fuad Assef Maluf, no Jardim Picerno, em Sumaré. Ao perceberem a aproximação dos policiais, eles fugiram. Um dos assaltantes, o rapaz de 21 anos, caiu da moto e foi abordado na Rua dos Girassóis, no Parque Rosa e Silva.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Ele disse que apenas acompanhava o “amigo”, que seria o verdadeiro responsável pelo assalto.

Em seguida, os policiais conseguiram localizar o endereço do outro suspeito, que morava nas imediações. Ele foi encontrado na casa dele e levado ao plantão policial.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Ambos foram autuados em flagrante por roubo e permaneceram detidos até que fossem apresentados à audiência de custódia.