Suspeitos de vários roubos são abordados pela Guarda Municipal em Sumaré

Dois jovens de 18 e 20 anos foram detidos e um adolescente de 17 anos foi apreendido pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Sumaré, na noite desta quinta-feira (30). Eles são suspeitos de tentarem roubar uma adega, no Jardim Progresso. De acordo com os agentes, o trio também teria atuado em outros roubos, na região do Matão e em Paulínia.

Faca e arma de brinquedo foram apreendidas – Foto: GCM / Divulgação

Segundo a Romu (Ronda Ostensiva Municipal) K-9, os guardas faziam patrulhamento de rotina, quando desconfiaram de uma movimentação estranha na adega. Instantes depois, o comerciante chamou os patrulheiros e avisou que três jovens tentaram roubá-lo, mas fugiram ao perceberem a aproximação da equipe.

“Intensificamos o patrulhamento e localizaram os suspeitos que tinham as mesmas características informadas anteriormente pela vítima, perto de uma praça. Nas imediações localizamos uma faca e uma réplica de pistola que foram usadas na tentativa de assalto”, disse o guarda Itamar Vasconcellos.

O patrulheiro relata ainda que o trio foi visto dias atrás dentro do estabelecimento.

No plantão policial, os patrulheiros descobriram que o menor teve seis internações na Fundação Casa e, da última vez, ficou na instituição por nove meses, após participar de um arrastão em Praia Grande, na Baixada Santista. Os demais têmm antecedentes por receptação, tráfico de drogas e roubo.

Eles prestaram depoimento e depois foram liberados. As respectivas participações em roubos na região serão apuradas durante inquérito policial.