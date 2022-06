Suspeito de vários roubos é preso em Sumaré com arma e documentos

Na casa do indivíduo, os policiais encontraram documentos de possíveis vítimas e um revólver

Um homem de 25 anos foi preso em Sumaré, no Jardim Picerno II, nesta sexta-feira (24), por posse e porte ilegal de arma de fogo. Ele é suspeito de ter participado de diversos roubos na região.

De acordo com informações do 10° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), da Polícia Militar, por volta de 15h, os policiais faziam patrulhamento pelo bairro, a fim de encontrar um homem suspeito de roubo. Eles se dirigiram para uma barbearia, que seria frequentada pelo indivíduo procurado, e o encontraram no local.

Ao ver a viatura, o homem correu, mas foi alcançado. Aos policiais, ele confessou que em sua casa havia uma arma.

No local, os militares encontraram um revólver calibre 38, com a numeração raspada e seis cartuchos de munição intactos. Além disso, foram localizados documentos diversos, possivelmente de vítimas.

Diante dos fatos, ele ficou preso em flagrante pela posse da arma com a numeração raspada. Ele será também investigado pela participação em outros crimes. Um boletim de ocorrência foi registrado no 2° DP (Distrito Policial) de Sumaré.