Suspeito de matar policial no Maranhão é preso em Sumaré

Ele foi localizado pela polícia na manhã desta terça-feira, em uma quitinete no Jardim Maria Antonia

Policiais civis prenderam em Sumaré um homem de 41 anos, que foi apontado como o principal suspeito do assassinato do policial militar Itanihélio Montelo, em setembro de 2022, em São Luís, no Maranhão. Ele foi localizado na manhã desta terça-feira (7), em uma quitinete no Jardim Maria Antonia, em Sumaré.

O delegado Marcelo Moreschi Ribeiro disse que os investigadores de Sumaré deram apoio no cumprimento do mandado de prisão preventiva, que foi feito pelo DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa) de São Paulo. “Os policiais nos acionaram para auxiliá-los na localização da casa do foragido”, afirma Moreschi.

Polícia Civil de Sumaré ajudou na identificação e localização do suspeito – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Segundo ele, a troca de informações entre as corporações do Estado foram importantes para agilizar a identificação e posterior localização do criminoso.

A apuração, que foi conduzida pela Polícia Civil do Maranhão, identificou o suspeito, que teria atirado no policial que estava na frente de um estabelecimento no bairro Angelim, em São Luís. O PM reagiu ao assalto, mas foi baleado. O assaltante fugiu em uma motocicleta e levou o celular da vítima.

O policial chegou a ser socorrido por alguns populares para o hospital, mas não resistiu.

Na época, outro rapaz chegou a ser preso e assumiu a autoria do crime, mas durante a investigação foi comprovado que ele mentiu. Ele teria confessado o assassinato porque tinha medo do suposto autor do homicídio.

O foragido permanecerá na Cadeia Pública de Sumaré, enquanto aguarda transferência para alguma unidade prisional do Maranhão.