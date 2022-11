Suspeito de matar mulher trans em motel de Sumaré está foragido

A Polícia Civil autorizou a divulgação da foto e segue procurando por Rodrigo de França Abrantes, 43, apontado como o responsável pelo assassinato da mulher trans Evelyn Sampaio de Moraes, 24, dentro de um motel no Jardim Florença, em Sumaré, em 25 de outubro.

O delegado Bruno Ramaldes Puppim, do 3º Distrito Policial de Sumaré, confirmou que a prisão preventiva já foi decretada pela Justiça.

Polícia autorizou que foto fosse divulgada – Foto: Divulgação

Os investigadores tiveram acesso às gravações das câmeras de segurança do motel que identificaram Abrantes na condução de um Hyundai I30. Na fuga, ele deixou cair um cordão com um pingente.

“Identificamos nas redes sociais que ele usava o cordão semelhante e ostentava o carro que havia comprado recentemente”, diz o delegado.

Na apuração, os policiais constataram que na noite do crime, Abrantes teria encontrado com duas trans na Avenida Aquidaban, em Campinas, em uma região de prostituição. Eles permaneceram em uma chácara em Sumaré, onde teriam consumido bebidas e cocaína. Depois foram até ao motel.

“Uma delas foi tomar banho, enquanto a outra permaneceu com o suspeito no quarto. Eles passaram a se relacionar, mas um determinado momento Abrantes passou a ficar agressivo, a vítima tentou resistir, mas ele ficou ainda mais agressivo com socos e chutes”, relata o delegado.

A outra testemunha tentou salvar a amiga, mas quando percebeu que já estava desfalecida, correu, pois passou a ser perseguida pelo agressor.

Ele foi indiciado por homicídio e tentativa de homicídio.