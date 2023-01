Suspeito de fornecer armas a criminosos e vender drogas é preso em Sumaré

Mecânico de 49 anos guardava em seu local de trabalho, no Jardim Santiago, uma pistola e grande quantidade de munição

A Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Americana prendeu, na manhã desta terça-feira (10), um mecânico que supostamente fornecia armas de fogo para criminosos, no Jardim Santiago, em Sumaré. A operação foi denominada “Alemão”, apelido do infrator de 49 anos e que não teve o seu nome revelado.

Suspeito alugava e vendia armas de fogo para criminosos; Dise investiga envolvimento com facções – Foto: Foto: Divulgação / Dise Americana

A apreensão foi possível por meio de denúncias anônimas, que davam conta de que o homem estaria vendendo drogas e alugando e comercializando armas de fogo em um condomínio de Sumaré. Uma investigação foi instaurada pela Dise, que confirmou os crimes, a identidade e os locais de trabalho e de residência do homem.

O mandado de busca e apreensão foi cumprido nesta terça. Ao chegar no local de trabalho do mecânico, foram encontrados uma pistola calibre 9 milímetros com numeração suprimida, 72 munições íntegras e telefones celulares.

Alemão foi preso em flagrante e conduzido para a Cadeia Pública de Sumaré, onde aguardará a audiência de custódia. A Dise ainda investiga se o preso também fornecia armas de fogo para facções criminosas.